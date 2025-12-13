Переговоры в Берлине — Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским

Европейские лидеры на переговорах. Фото: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине уже в эти выходные. Они обсудят мирный план.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры в Берлине

Ссылаясь на американского чиновника, издание сообщает, что Уиткофф также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии в воскресенье и понедельник. Также будет встреча с Владимиром Зеленским.

"Решение отправить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному предложению США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", — говорится в материале.

Известно, что на переговорах также будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также отмечается, что ранее в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп отправит на встречу своего официального представителя только в том случае, если посчитает, что в мирных переговорах есть прогресс.

Напомним, ранее Sky News сообщал, что 15 декабря Владимир Зеленский планирует посетить Берлин. Поездка состоится в рамках встречи Коалиции желающих.

Отметим, что перед этим должны были состояться переговоры во Франции, однако они сорваны. Пока эта информация не является официальной и причина не известна.