Зеленский ответил, как отреагировали США на изменения в мирном плане - детали

Зеленский ответил, какая реакция США на изменения в мирном плане
Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 12:28
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, получил ли реакцию от Соединенных Штатов относительно последних изменений в мирном плане. Глава государства отметил, что пока официальной реакции Белого дома нет, однако Украина получила определенные сигналы.
Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 14 декабря.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама