Зеленский ответил, как отреагировали США на изменения в мирном плане - детали

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, получил ли реакцию от Соединенных Штатов относительно последних изменений в мирном плане. Глава государства отметил, что пока официальной реакции Белого дома нет, однако Украина получила определенные сигналы.

Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 14 декабря.

