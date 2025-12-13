Відео
Головна Новини дня Зараз є значний шанс закінчити війну — Зеленський

Зараз є значний шанс закінчити війну — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 20:50
Зеленський анонсував продовження переговорів із командою Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку зустрічей з американською делегацією щодо мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Очікується доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та української переговорної команди.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 13 грудня 

Читайте також:

Зеленський: переговори щодо мирного плану

Президент зазначив, що зараз триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо відновлення України та її розвитку після війни. Одночасно генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України.

"Найголовніше — будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру — політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний", — наголосив Зеленський.

Президент вказав, що працює для того, щоб з'явилась гарантія — Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Цими днями в Берліні Київ буде працювати з "усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною". Зеленський також подякував партнерам, які допомагають Україні. 

Нагадаємо, що чиновники ЄС стурбовані тим, що мирна угода в Україні може бути використана Кремлем.

Раніше ми також інформували, що Трамп пропонує Україні створити "вільну економічну зону" на Донбасі.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Берлін мирний план мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
