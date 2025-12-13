Відео
Головна Новини дня ЄС бачить "троянського коня" РФ у плані Трампа щодо України

ЄС бачить "троянського коня" РФ у плані Трампа щодо України

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 17:21
ЄС бачить у плані Трампа щодо України "троянського коня" РФ — що відомо
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Європейські чиновники стурбовані тим, що мирна угода в Україні, укладена за посередництва США, може бути використана Росією. Мирним планом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може скористатися Кремль для вторгнення на територію східного Донбасу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Європейські чиновники стурбовані мирним планом

План США щодо демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання сил на Донбасі. Росія може скористатися виведенням українських військ з територій, контрольованих Києвом.  Це робить головним завданням Європи забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського "троянського коня".

Побоювання, яке стало головним каменем спотикання в нещодавніх переговорах, полягає в тому, що Кремль може потім використовувати гібридну тактику. Вона може включати операції під чужим прапором, щоб підірвати гарантії безпеки США та створити передумови для нового вторгнення.

Контроль над територією є центром складних переговорів між Вашингтоном, Києвом та Москвою. Москва вимагає виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, включаючи території, які Росія не контролює, тоді як Київ відмовляється поступатися територією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США обговорювали перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальною адміністрацією, тоді як Росія обрала "демілітаризовану зону". Статус демілітаризованої зони та хто її патрулюватиме, незрозумілий, заявили союзники України.

Зі свого боку, Київ послідовно відмовляється поступатися територією та прагне гарантій безпеки, які б нагадували механізм взаємної оборони НАТО, відомий як "П'ята стаття".

Нагадаємо, що США пропонують Україні зробити "вільну економічну зону" на Донбасі з американськими економічними інтересами.

Раніше ми також інформували, що зустріч в Парижі щодо мирного плану, яка планувалась 13 грудня, не відбудеться.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
