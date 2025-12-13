Видео
Україна
ЕС видит "троянского коня" РФ в плане Трампа по Украине

ЕС видит "троянского коня" РФ в плане Трампа по Украине

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 17:21
ЕС видит в плане Трампа по Украине "троянского коня" РФ - что известно
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Европейские чиновники обеспокоены тем, что мирное соглашение в Украине, заключенное при посредничестве США, может быть использовано Россией. Мирным планом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может воспользоваться Кремль для вторжения на территорию восточного Донбасса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские чиновники обеспокоены мирным планом

План США по демилитаризованной зоне может дать Кремлю прикрытие для развертывания сил на Донбассе. Россия может воспользоваться выводом украинских войск с территорий, контролируемых Киевом. Это делает главной задачей Европы обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского "троянского коня".

Опасение, которое стало главным камнем преткновения в недавних переговорах, заключается в том, что Кремль может затем использовать гибридную тактику. Она может включать операции под чужим флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

Контроль над территорией является центром сложных переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые Россия не контролирует, тогда как Киев отказывается уступать территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальной администрацией, тогда как Россия выбрала "демилитаризованную зону". Статус демилитаризованной зоны и кто ее будет патрулировать, непонятен, заявили союзники Украины.

Со своей стороны, Киев последовательно отказывается уступать территорию и стремится к гарантиям безопасности, которые бы напоминали механизм взаимной обороны НАТО, известный как "Пятая статья".

Напомним, что США предлагают Украине сделать "свободную экономическую зону" на Донбассе с американскими экономическими интересами.

Ранее мы также информировали, что встреча в Париже по мирному плану, которая планировалась 13 декабря, не состоится.

Донбасс Дональд Трамп ЕС Россия мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
