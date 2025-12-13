Буферная зона на Донбассе — Трамп ответил, как будет работать

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США предлагают Украине создать "свободную экономическую зону" на Донбассе, на которую будут распространяться бизнес-интересы Америки. Президент Дональд Трамп считает, что это поможет остановить гибель тысячи людей.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Трамп о создании буферной зоны на Донбассе

Во время общения с журналистами Трамп ответил на вопрос о том, как работала бы "свободная экономическая зона" на Донбассе и на землях, захваченных россиянами.

Президент США не стал уточнять детали по поводу этого, но подчеркнул, что это "поможет остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно".

"Я не хочу делать это сейчас. Это очень сложная ситуация. Но это сработало бы, и многие люди хотят, чтобы это сработало. И мы... Все, чего я хочу — это остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", — подчеркнул американский лидер.

Подробнее о "предложении" США

Ранее издание Le Monde писало, что Украина якобы готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе при условии отвода войск с обеих сторон. Издание ссылалось на комментарии советника Офиса президента Михаила Подоляка.

В материале также говорилось, что по обе стороны линии разграничения может существовать демилитаризованная зона. Кроме того, для соблюдения договоренностей, возможно, привлекут международные наблюдательные миссии и иностранный контингент.

Напомним, после этого в ОП прокомментировали публикацию СМИ. Там заявили, что информация не является корректной.

Также о возможности отвода войск на Донбассе высказались и у Путина. Там отмечают, что Донбасс, при любых сценариях, "должен перейти под полный контроль РФ".

В то же время офицер ВСУ объяснил, почему идея отдать Донбасс без боя — губительна. По его словам, потеря ключевых городов Донецкой области откроет россиянам путь вглубь страны.