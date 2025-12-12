В Офисе президента прокомментировали публикацию Le Monde о Донбассе

Военнослужащие 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Вооруженных Сил Украины прячутся от российского боевого беспилотника. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Информация о том, что Украина в рамках мирного плана якобы согласилась на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, является некорректной. Она появилась в СМИ в результате некорректного перевода и подачи отдельных заявлений в западных медиа.

Об этом в комментарии "24 каналу" заявил советник президента Дмитрий Литвин.

По словам Дмитрия Литвина, речь идет не о принятом решении, а об общих соображениях относительно возможных сценариев, которые могут обсуждаться исключительно в теоретической плоскости.

Литвин пояснил, что советник Офиса президента Михаил Подоляк, на слова которого ссылались СМИ, отмечал: любые сценарии могут обсуждаться только с учетом деталей и практической реализации, а не как готовые договоренности.

Кроме того, Дмитрий Литвин подчеркнул, что вопрос создания демилитаризованной зоны не может решаться на уровне отдельных заявлений или комментариев для прессы. Такие решения, по его словам, возможны только на самом высоком политическом уровне или при прямой воле народа Украины.

Что писал Le Monde относительно демилитаризации Донбасса

Заявления украинской стороны прозвучали после публикации французского издания Le Monde, которое написало, что Украина якобы готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе при условии отвода войск с обеих сторон. Издание ссылалось на комментарии советника Офиса президента Михаила Подоляка.

В материале Le Monde отмечалось, что по обе стороны линии разграничения может существовать демилитаризованная зона, при этом еще необходимо определить, идет ли речь о выводе всех видов вооружений или только тяжелого. Также упоминалась возможность привлечения международных наблюдательных миссий и иностранного контингента для контроля за соблюдением договоренностей.

По данным источников французского издания, такую концепцию, которую там назвали потенциальной уступкой со стороны Украины, якобы поддержали отдельные европейские лидеры. В то же время в Офисе президента отмечают, что никаких решений по демилитаризованной зоне Украина не принимала.

Напомним, также Владимир Зеленский прокомментировал, какие ограничения для численности армии ВСУ предусмотрены в мирном плане.

Между тем в СМИ появилась информация, что президент США Дональдл Трамп призывает ЕС давить на Зеленского, чтобы тот согласился подписать мирный план. В то же время глава США впервые заговорил о том, какие гарантии безопасности могут предложить Украине.