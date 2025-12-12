В Офісі президента прокоментували публікацію Le Monde про Донбас

Військовослужбовці 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" Збройних Сил України ховаються від російського бойового безпілотника. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Інформація про те, що Україна в рамках мирного плану нібито погодилася на створення демілітаризованої зони на Донбасі, є некоректною. Вона з'явилась у ЗМІ внаслідок некоректного перекладу та подачі окремих заяв у західних медіа.

Про це у коментарі "24 каналу" заявив радник президента Дмитро Литвин.

Реклама

Читайте також:

Чи справді Україна створить демілітаризовану зону на Донбасі

За словами Дмитра Литвина, йдеться не про ухвалене рішення, а про загальні міркування щодо можливих сценаріїв, які можуть обговорюватися виключно в теоретичній площині.

Литвин пояснив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк, на слова якого посилалися ЗМІ, наголошував: будь-які сценарії можуть обговорюватися лише з урахуванням деталей та практичної реалізації, а не як готові домовленості.

Крім того, Дмитро Литвин підкреслив, що питання створення демілітаризованої зони не може вирішуватися на рівні окремих заяв або коментарів для преси. Такі рішення, за його словами, можливі лише на найвищому політичному рівні або за прямої волі народу України.

Що писав Le Monde стосовно демілітаризації Донбасу

Заяви української сторони пролунали після публікації французького видання Le Monde, яке написало, що Україна нібито готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі за умови відведення військ з обох сторін. Видання посилалося на коментарі радника Офісу президента Михайла Подоляка.

У матеріалі Le Monde зазначалося, що по обидва боки лінії розмежування може існувати демілітаризована зона, при цьому ще необхідно визначити, чи йдеться про виведення всіх видів озброєнь або лише важкого. Також згадувалася можливість залучення міжнародних спостережних місій та іноземного контингенту для контролю за дотриманням домовленостей.

За даними джерел французького видання, таку концепцію, яку там назвали потенційною поступкою з боку України, нібито підтримали окремі європейські лідери. Водночас в Офісі президента наголошують, що жодних рішень щодо демілітаризованої зони Україна не ухвалювала.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський прокоментував, які обмеження для чисельності армії ЗСУ передбачено у мирному плані.

Тим часом у ЗМІ з'явилась інформація, що президент США Дональдл Трамп закликає ЄС тиснути на Зеленського, аби той погодився підписати мирний план. Водночас глава США вперше заговорив про те, які безпекові гарантії можуть запропонувати Україні.