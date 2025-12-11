Відео
Головна Новини дня Трамп вимагає, аби ЄС тиснув на Зеленського щодо мирного плану

Трамп вимагає, аби ЄС тиснув на Зеленського щодо мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:41
Трамп закликав лідерів ЄС натиснути на Зеленського щодо мирного плану
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тисне на європейських лідерів, щоб змусити президента України Володимира Зеленського прийняти його мирний план. Він розмовляв із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії — Фрідріхом Мерцем, Еммануелем Макроном та Кіром Стармером.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Трамп та європейські лідери

У напруженій розмові з лідерами Європи Трамп повторив свою критику щодо того, що Зеленський неналежним чином взаємодіяв з попередньою пропозицією США. А саме — те, що Зеленський досі із ними не ознайомився. Також український президент, за словами Трампа, не дав зрозуміти, що готовий розглядати мирний план. 

Одночасно Трамп штовхає Україну до прийняття мирної угоди, кажучи їй, що вона програє, пише WSJ. Він каже, що європейські лідери слабкі, а Росія тримає "сильні карти" в мирних переговорах. Президент Трамп посилив тиск на Україну, щоб вона швидко прийняла розроблений США мирний план. Але цей план вимагатиме від України відмовитися від певних територій та обмежити свої військові сили.

Територія стала центральною перешкодою на шляху до мирної угоди між Україною та Росією. Початкова пропозиція, висунута США, передбачає, що Київ здасть "Пояс фортець" — укріплену смугу землі, яка є основою оборони країни. Лідер України не може з цим змиритися. Європейські партнери України наполягають на тому, що гарантії безпеки США є життєво важливими для мирної угоди.

Загостривши напруженість між Європою та Вашингтоном, Трамп розкритикував європейських лідерів, назвавши їх слабкими, та заявив, що Росія тримає карти в будь-яких мирних переговорах з Україною. 

Нагадаємо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США поїдуть на переговори за однієї умови — потрібен реальний шанс на підписання мирної угоди

Раніше ми також інформували, що Зеленський заявив, що у мирному плані Трампа передбачено обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч військовослужбовців.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
