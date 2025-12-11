Вашингтон хоче реальних перспектив мирної угоди — чергові розмови набридли

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати не поїдуть на переговори просто "для галочки". Представник Вашингтона з’явиться на зустрічі щодо України цими вихідними за однієї жорсткої умови — потрібен реальний шанс на підписання мирної угоди.

Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час офіційного брифінгу.

Умова участі в переговорах

Позиція адміністрації Трампа однозначна. Час — це ресурс, який там не хочуть витрачати даремно. Левітт наголосила: остаточне рішення ще не ухвалене. Усе залежить від змісту майбутніх перемовин.

"Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі варті часу когось із представників США... то ми направимо представника", — заявила речниця.

За її словами, питання поки що "висить у повітрі". Білий дім оцінює, чи справді сторони готові зрушити з мертвої точки.

Прессекретарка відверто описала настрої Дональда Трампа. Президент незадоволений темпами процесу.

"Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі заради самих зустрічей", — передала слова Трампа Левітт.

Вона підкреслила: американський лідер більше не хоче порожніх розмов. Він вимагає конкретних дій, щоб покласти край війні.

Попри різку риторику, робота за лаштунками кипить. Спеціальний посланець Стів Віткофф та команда президента ведуть перемовини з обома сторонами конфлікту "буквально в цю хвилину".

Левітт навела конкретні цифри. Лише за останні кілька тижнів адміністрація витратила понад 30 годин на зустрічі та консультації з росіянами, українцями та європейцями. Трамп також мав телефонну розмову з європейськими лідерами напередодні.

"Якщо ми побачимо, що справжній мир може бути досягнутий і ми дійсно можемо зрушити справу з місця, ми будемо там", — резюмувала Левітт.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у чинній редакції мирного плану США передбачено обмеження чисельності ЗСУ. Це число буде збережено на рівні 800 тисяч військовослужбовців.

Так стало відомо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль передав Вашингтону "додаткові пропозиції" щодо завершення війни.