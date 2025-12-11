Видео
Трамп требует конкретики — хочет четких результатов переговоров

Трамп требует конкретики — хочет четких результатов переговоров

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 23:29
Вашингтон хочет реальных перспектив мирного соглашения — очередные разговоры надоели
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты не поедут на переговоры просто "для галочки". Представитель Вашингтона появится на встрече по Украине в эти выходные при одном жестком условии — нужен реальный шанс на подписание мирного соглашения.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время официального брифинга.

Читайте также:

Условие участия в переговорах

Позиция администрации Трампа однозначна. Время — это ресурс, который там не хотят тратить зря. Левитт подчеркнула: окончательное решение еще не принято. Все зависит от содержания будущих переговоров.

"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы почувствуем, что эти встречи стоят времени кого-то из представителей США... то мы направим представителя", — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, вопрос пока "висит в воздухе". Белый дом оценивает, действительно ли стороны готовы сдвинуться с мертвой точки.

Пресс-секретарь откровенно описала настроения Дональда Трампа. Президент недоволен темпами процесса.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради самих встреч", — передала слова Трампа Левитт.

Она подчеркнула: американский лидер больше не хочет пустых разговоров. Он требует конкретных действий, чтобы положить конец войне.

Несмотря на резкую риторику, работа за кулисами кипит. Специальный посланник Стив Уиткофф и команда президента ведут переговоры с обеими сторонами конфликта "буквально в эту минуту".

Левитт привела конкретные цифры: только за последние несколько недель администрация потратила более 30 часов на встречи и консультации с россиянами, украинцами и европейцами. Трамп также имел телефонный разговор с европейскими лидерами накануне.

"Если мы увидим, что настоящий мир может быть достигнут и мы действительно можем сдвинуть дело с места, мы будем там", — резюмировала Левитт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в действующей редакции мирного плана США предусмотрено ограничение численности ВСУ. Это число будет сохранено на уровне 800 тысяч военнослужащих.

Так стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль передал Вашингтону "дополнительные предложения" по завершению войны.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
