Вашингтон хочет реальных перспектив мирного соглашения — очередные разговоры надоели

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты не поедут на переговоры просто "для галочки". Представитель Вашингтона появится на встрече по Украине в эти выходные при одном жестком условии — нужен реальный шанс на подписание мирного соглашения.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время официального брифинга.

Условие участия в переговорах

Позиция администрации Трампа однозначна. Время — это ресурс, который там не хотят тратить зря. Левитт подчеркнула: окончательное решение еще не принято. Все зависит от содержания будущих переговоров.

"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы почувствуем, что эти встречи стоят времени кого-то из представителей США... то мы направим представителя", — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, вопрос пока "висит в воздухе". Белый дом оценивает, действительно ли стороны готовы сдвинуться с мертвой точки.

Пресс-секретарь откровенно описала настроения Дональда Трампа. Президент недоволен темпами процесса.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради самих встреч", — передала слова Трампа Левитт.

Она подчеркнула: американский лидер больше не хочет пустых разговоров. Он требует конкретных действий, чтобы положить конец войне.

Несмотря на резкую риторику, работа за кулисами кипит. Специальный посланник Стив Уиткофф и команда президента ведут переговоры с обеими сторонами конфликта "буквально в эту минуту".

Левитт привела конкретные цифры: только за последние несколько недель администрация потратила более 30 часов на встречи и консультации с россиянами, украинцами и европейцами. Трамп также имел телефонный разговор с европейскими лидерами накануне.

"Если мы увидим, что настоящий мир может быть достигнут и мы действительно можем сдвинуть дело с места, мы будем там", — резюмировала Левитт.

