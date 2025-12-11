Як можуть обмежити чисельность ЗСУ - дані Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у чинній редакції мирного плану США передбачено обмеження чисельності Збройних сил України. Це число буде збережено на рівні 800 тисяч військовослужбовців.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Як можуть обмежити чисельность ЗСУ

За словами глави держави, у різних версіях документа раніше фігурували інші цифри щодо максимальної чисельності української армії.

"До речі, пам’ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 000 чи 50 000?" — сказав Зеленський.

Однак нинішня редакція вже враховує реальні потреби оборони та погоджена з українським військовим керівництвом. І це 800 000 військових.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль передав Вашингтону "додаткові пропозиції" щодо завершення війни.

А також стало відомо, коли Україна, США та ЄС обговорять мирний план президента Дональда Трампа.