Как могут ограничить численность ВСУ - данные Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в действующей редакции мирного плана США предусмотрено ограничение численности Вооруженных сил Украины. Это число будет сохранено на уровне 800 тысяч военнослужащих.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 11 декабря.

Как могут ограничить численность ВСУ

По словам главы государства, в разных версиях документа ранее фигурировали другие цифры относительно максимальной численности украинской армии.

"Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 000 или 50 000?" — сказал Зеленский.

Однако нынешняя редакция уже учитывает реальные потребности обороны и согласована с украинским военным руководством. И это 800 000 военных.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль передал Вашингтону "дополнительные предложения" по завершению войны.

А также стало известно, когда Украина, США и ЕС обсудят мирный план президента Дональда Трампа.