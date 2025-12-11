Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, какое ограничение армии предлагает мирный план

Зеленский раскрыл, какое ограничение армии предлагает мирный план

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 21:55
Как могут ограничить численность ВСУ - данные Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в действующей редакции мирного плана США предусмотрено ограничение численности Вооруженных сил Украины. Это число будет сохранено на уровне 800 тысяч военнослужащих.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 11 декабря.

Реклама
Читайте также:

Как могут ограничить численность ВСУ

По словам главы государства, в разных версиях документа ранее фигурировали другие цифры относительно максимальной численности украинской армии.

"Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 000 или 50 000?" — сказал Зеленский.

Однако нынешняя редакция уже учитывает реальные потребности обороны и согласована с украинским военным руководством. И это 800 000 военных.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль передал Вашингтону "дополнительные предложения" по завершению войны.

А также стало известно, когда Украина, США и ЕС обсудят мирный план президента Дональда Трампа.

Владимир Зеленский США ВСУ война в Украине мирный план
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации