Трамп призвал лидеров ЕС надавить на Зеленского относительно мирного плана

Трамп требует, чтобы ЕС давил на Зеленского по мирному плану
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп давит на европейских лидеров, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского принять его мирный план. Он разговаривал с лидерами Германии, Франции и Великобритании — Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.
Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 11 декабря.
Трамп и европейские лидеры
В напряженном разговоре с лидерами Европы Трамп повторил свою критику относительно того, что Зеленский ненадлежащим образом взаимодействовал с предыдущим предложением США. А именно — то, что Зеленский до сих пор с ними не ознакомился. Также украинский президент, по словам Трампа, не дал понять, что готов рассматривать мирный план.
Одновременно Трамп толкает Украину к принятию мирного соглашения, говоря ей, что она проигрывает, пишет WSJ. Он говорит, что европейские лидеры слабые, а Россия держит "сильные карты" в мирных переговорах. Президент Трамп усилил давление на Украину, чтобы она быстро приняла разработанный США мирный план. Но этот план потребует от Украины отказаться от определенных территорий и ограничить свои военные силы.
Территория стала центральным препятствием на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией. Первоначальное предложение, выдвинутое США, предусматривает, что Киев сдаст "Пояс крепостей" — укрепленную полосу земли, которая является основой обороны страны. Лидер Украины не может с этим смириться. Европейские партнеры Украины настаивают на том, что гарантии безопасности США являются жизненно важными для мирного соглашения.
Обострив напряженность между Европой и Вашингтоном, Трамп раскритиковал европейских лидеров, назвав их слабыми, и заявил, что Россия держит карты в любых мирных переговорах с Украиной.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США поедут на переговоры при одном условии — нужен реальный шанс на подписание мирного соглашения.
Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил, что в мирном плане Трампа предусмотрено ограничение численности ВСУ до 800 тысяч военнослужащих.
