Трамп призвал лидеров ЕС надавить на Зеленского относительно мирного плана

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп давит на европейских лидеров, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского принять его мирный план. Он разговаривал с лидерами Германии, Франции и Великобритании — Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 11 декабря.

Трамп и европейские лидеры

В напряженном разговоре с лидерами Европы Трамп повторил свою критику относительно того, что Зеленский ненадлежащим образом взаимодействовал с предыдущим предложением США. А именно — то, что Зеленский до сих пор с ними не ознакомился. Также украинский президент, по словам Трампа, не дал понять, что готов рассматривать мирный план.

Одновременно Трамп толкает Украину к принятию мирного соглашения, говоря ей, что она проигрывает, пишет WSJ. Он говорит, что европейские лидеры слабые, а Россия держит "сильные карты" в мирных переговорах. Президент Трамп усилил давление на Украину, чтобы она быстро приняла разработанный США мирный план. Но этот план потребует от Украины отказаться от определенных территорий и ограничить свои военные силы.

Территория стала центральным препятствием на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией. Первоначальное предложение, выдвинутое США, предусматривает, что Киев сдаст "Пояс крепостей" — укрепленную полосу земли, которая является основой обороны страны. Лидер Украины не может с этим смириться. Европейские партнеры Украины настаивают на том, что гарантии безопасности США являются жизненно важными для мирного соглашения.

Обострив напряженность между Европой и Вашингтоном, Трамп раскритиковал европейских лидеров, назвав их слабыми, и заявил, что Россия держит карты в любых мирных переговорах с Украиной.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США поедут на переговоры при одном условии — нужен реальный шанс на подписание мирного соглашения.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил, что в мирном плане Трампа предусмотрено ограничение численности ВСУ до 800 тысяч военнослужащих.