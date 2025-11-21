Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп сделал резкое заявление о судьбе территорий Донбасса

Трамп сделал резкое заявление о судьбе территорий Донбасса

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:48
обновлено: 00:00
Трамп прогнозирует скорую потерю Донбасса Украиной
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал дальнейшую судьбу Донбасса. По его словам, Украине придется отказаться от этих территорий.

Об этом американский лидер заявил во время радиоинтервью на Fox News.

Реклама
Читайте также:

Трамп о будущем Донбасса

Трамп подчеркнул, что даже если украинская армия удерживает определенные территории сейчас, боевые действия рано или поздно приведут к их потере.

"Они потеряют за короткий промежуток времени весь Донбасс. Они теряют землю..." — заявил Трамп в ответ на репортерское замечание о том, что Украине, похоже, придется уступить часть территорий, которые она до сих пор контролирует.

Вскоре на протяжении суток в Axios и других изданиях появились первые детали нового плана. Согласно документу, Украина должна будет: выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

Также мы писали, что, по данным Politico, Белый дом рассчитывает согласовать мирный план по Украине уже до конца ноября 2025 года. Как говорят официальные лица, документ наконец положит конец войне.

Донбасс война Дональд Трамп Украина война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации