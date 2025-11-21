Трамп прогнозирует скорую потерю Донбасса Украиной

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал дальнейшую судьбу Донбасса. По его словам, Украине придется отказаться от этих территорий.

Об этом американский лидер заявил во время радиоинтервью на Fox News.

Трамп о будущем Донбасса

Трамп подчеркнул, что даже если украинская армия удерживает определенные территории сейчас, боевые действия рано или поздно приведут к их потере.

"Они потеряют за короткий промежуток времени весь Донбасс. Они теряют землю..." — заявил Трамп в ответ на репортерское замечание о том, что Украине, похоже, придется уступить часть территорий, которые она до сих пор контролирует.

Вскоре на протяжении суток в Axios и других изданиях появились первые детали нового плана. Согласно документу, Украина должна будет: выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

Также мы писали, что, по данным Politico, Белый дом рассчитывает согласовать мирный план по Украине уже до конца ноября 2025 года. Как говорят официальные лица, документ наконец положит конец войне.