Трамп прогнозує швидку втрату Донбасу Україною

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп спрогнозував подальшу долю Донбасу. За його словами, Україні доведеться відмовитися від цих територій.

Про це американський лідер заявив під час радіоінтерв’ю на Fox News.

Трамп про майбутнє Донбасу

Трамп підкреслив, що навіть якщо українська армія утримує певні території зараз, бойові дії рано чи пізно призведуть до їх втрати.

"Вони втратять за короткий проміжок часу весь Донбас. Вони втрачають землю…" — заявив Трамп у відповідь на репортерське зауваження про те, що Україні, схоже, доведеться поступитися частиною територій, які вона досі контролює.

Незабаром протягом доби в Axios та інших виданнях з'явилися перші деталі нового плану. Згідно з документом, Україна повинна буде: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.

Також ми писали, що, за даними Politico, Білий дім розраховує узгодити мирний план щодо України вже до кінця листопада 2025 року. Як кажуть офіційні особи, документ нарешті покладе край війні.