Главная Новости дня У Путина прокомментировали возможность отвода войск на Донбассе

У Путина прокомментировали возможность отвода войск на Донбассе

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:21
Юрий Ушаков прокомментировал возможный вывод войск РФ с Донбасса
Помощник Путина Юрий Ушаков. Фото: Reuters

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия рассматривает возможность отвода своих войск из потенциально демилитаризованной зоны на Донбассе, оставив там подразделения Росгвардии и полицию. В то же время он подчеркнул, что Донбасс, при любых сценариях, "должен перейти под полный контроль РФ".

Об этом Юрий Ушаков сказал в комментарии РосСМИ, информируют Новини.LIVE в пятницу, 12 декабря.

Читайте также:

Помощник Путина о возможном выводе войск РФ с Донбасса

Помощник Путина Юрий Ушаков допустил отвод российских войск из потенциально демилитаризованной зоны на Донбассе. Он сказал, что на этой территории могут быть не Вооруженные силы России, а подразделения Росгвардии.

"Что там будет потом — об этом можно, по моему мнению, говорить. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", — отметил Ушаков.

Кроме того, он добавил, что территория Донбасса "в любом случае будет под контролем РФ".

"Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации", — сказал помощник диктатора Путина.

Напомним, что недавно французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Украина якобы готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе при условии отвода войск с обеих сторон.

Впоследствии советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал эту информацию некорректной, и отметил, что она появилась из-за неправильного перевода и трактовки слов советника Офиса президента Михаила Подоляка.

Ранее Зеленский заявил, что ЗАЭС и территории Донецкой области являются ключевыми несогласованными позициями мирного плана США.

Донбасс владимир путин перемирие война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
