Головна Новини дня У Путіна прокоментували можливість відведення військ на Донбасі

У Путіна прокоментували можливість відведення військ на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:21
Юрій Ушаков прокоментував можливе виведення військ РФ з Донбасу
Помічник Путіна Юрій Ушаков. Фото: Reuters

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія розглядає можливість відведення своїх військ із потенційно демілітаризованої зони на Донбасі, залишивши там підрозділи Росгвардії та поліцію. Водночас він наголосив, що Донбас, за будь-яких сценаріїв, "має перейти під повний контроль РФ".

Про це Юрій Ушаков сказав у коментарі РосЗМІ, інформують Новини.LIVE у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Помічник Путіна про можливе виведення військ РФ з Донбасу

Помічник Путіна Юрій Ушаков допустив відведення російських військ з потенційно демілітаризованої зони на Донбасі. Він сказав, що на цій території можуть бути не Збройні сили Росії, а підрозділи Росгвардії.

"Що там буде потім — про це можна, на мою думку, говорити. Тому що цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, ані російських, ані українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя", — зазначив Ушаков.

Крім того, він додав, що територія Донбасу "у будь-якому випадку буде під контролем РФ".

"Рано чи пізно. Якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації", — сказав помічник диктатора Путіна.

Нагадаємо, що нещодавно французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Україна нібито готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі за умови відведення військ з обох сторін.

Згодом радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин назвав цю інформацію некоректною, й зазначив, що вона з'явилася через неправильний переклад та трактування слів радника Офісу президента Михайла Подоляка.

Раніше Зеленський заявив, що ЗАЕС та території Донеччини є ключовими непогодженими позиціями мирного плану США.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
