Україна
Зеленський назвав ключові непогоджені позиції мирного плану США

Зеленський назвав ключові непогоджені позиції мирного плану США

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 18:53
Зеленський назвав ключові непогоджені позиції мирного плану Дональда Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗАЕС та території Донеччини стали основними непогодженими пунктами мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він зазначив, що США не виставляли дедлайнів щодо ухвалення мирного плану, але хочуть завершити війну хочуть до Різдва.

Про це президент заявив на брифінгу з журналістами, повідомляють Новини.LIVE.

ЗАЕС та Донеччина: проблемні пункти мирного плану

ЗАЕС та території Донеччини, за словами Зеленського, є ключовими непогодженими позиціями мирного плану США.  Росія хоче забрати станцію собі, але Україна виступає проти цього, повідомив президент.  Однак США виступають за спільний формат управління станцією, хоча Зеленському зараз складно визначити, яким саме може бути цей консорціум.

"Думаю, вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою" – наголосив Президент. 

Зеленський відмітив, що США не виставляли Україні дедлайнів щодо ухвалення мирного плану, але Трамп хоче завершити війну якнайшвидше, і бажано — до Різдва. 

Зеленський заявив, що пункти мирного плану про території країни — це питання, що має вирішуватися у форматі виборів чи у форматі референдуму.

Україна 10 грудня передала адміністрації Трампа свій вариант мирного плану — це реакція на пропозиції США.

