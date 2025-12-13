Буферна зона на Донбасі — Трамп відповів, як працюватиме

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США пропонують Україні створити "вільну економічну зону" на Донбасі, на яку поширюватимуться бізнес-інтереси Америки. Президент Дональд Трамп вважає, що це допоможе зупинити гибель тисячі людей.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Що каже Трамп про створення буферної зони на Донбасі

Під час спілкування з журналістами Трамп відповів на запитання про те, як працювала б "вільна економічна зона" на Донбасі та на землях, захоплених росіянами.

Президент США не став уточнювати деталі з приводу цього, але наголосив, що це "допоможе зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця".

"Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми… Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", — наголосив американський лідер.

Детальніше про "пропозицію" США

Раніше видання Le Monde писало, що Україна нібито готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі за умови відведення військ з обох сторін. Видання посилалося на коментарі радника Офісу президента Михайла Подоляка.

У матеріалі також йшлося, що по обидва боки лінії розмежування може існувати демілітаризована зона. Крім того, для дотримання домовленостей, можливо, залучать міжніродні спостережні місії та іноземний контингент.

Нагадаємо, після цього в ОП прокоментували публікацію ЗМІ. Там заявили, що інформація не є коректною.

Також про можливість відведення військ на Донбасі висловились і в Путіна. Там наголошують, що Донбас, за будь-яких сценаріїв, "має перейти під повний контроль РФ".

Водночас офіцер ЗСУ пояснив, чому ідея віддати Донбас без бою — згубна. За його словами, втрата ключових міст Донеччини відкриє росіянам шлях вглиб країни.