Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відповів, як працюватиме буферна зона на Донбасі

Трамп відповів, як працюватиме буферна зона на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 08:16
Буферна зона на Донбасі — Трамп відповів, як працюватиме
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США пропонують Україні створити "вільну економічну зону" на Донбасі, на яку поширюватимуться бізнес-інтереси Америки. Президент Дональд Трамп вважає, що це допоможе зупинити гибель тисячі людей.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. 

Реклама
Читайте також:

Що каже Трамп про створення буферної зони на Донбасі

Під час спілкування з журналістами Трамп відповів на запитання про те, як працювала б "вільна економічна зона" на Донбасі та на землях, захоплених росіянами.

Президент США не став уточнювати деталі з приводу цього, але наголосив, що це "допоможе зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця". 

"Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми… Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", — наголосив американський лідер. 

Детальніше про "пропозицію" США

Раніше видання Le Monde писало, що Україна нібито готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі за умови відведення військ з обох сторін. Видання посилалося на коментарі радника Офісу президента Михайла Подоляка.

У матеріалі також йшлося, що по обидва боки лінії розмежування може існувати демілітаризована зона. Крім того, для дотримання домовленостей, можливо, залучать міжніродні спостережні місії та іноземний контингент. 

Нагадаємо, після цього в ОП прокоментували публікацію ЗМІ. Там заявили, що інформація не є коректною. 

Також про можливість відведення військ на Донбасі  висловились і в Путіна. Там наголошують, що Донбас, за будь-яких сценаріїв, "має перейти під повний контроль РФ".

Водночас офіцер ЗСУ пояснив, чому ідея віддати Донбас без бою — згубна. За його словами, втрата ключових міст Донеччини відкриє росіянам шлях вглиб країни.

Донбас переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації