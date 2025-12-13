Видео
Сейчас есть значительный шанс закончить войну - Зеленский

Сейчас есть значительный шанс закончить войну - Зеленский

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:50
Зеленский анонсировал продолжение переговоров с командой Трампа
срочный

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке встреч с американской делегацией по мирному плану президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ожидается доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 13 декабря

Зеленский: переговоры по мирному плану

Президент отметил, что сейчас идет разговор украинских чиновников с Америкой и Европой по восстановлению Украины и ее развития после войны. Одновременно генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины.

"Самое главное - будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира - политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что работает для того, чтобы появилась гарантия - Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. На днях в Берлине Киев будет работать со "всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным". Зеленский также поблагодарил партнеров, которые помогают Украине.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
