Переговори України і США — у Берліні починається зустріч Зеленського і Віткоффа

Переговори України та США у Берліні. Фото: Офіс президента

У Берліні розпочалася зустріч української делегації з представниками США. Спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер прибули на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив український лідер у Telegram в неділю, 14 грудня.

Віткофф і Кушнер вирушили на зустріч із Зеленським

Як повідомив журналіст CNN Фредерік Плейтген, представники Білого дому вже залишили канцелярію канцлера Німеччини Олафа Шольца та вирушили на зустріч із українською делегацією, яку очолює президент.

Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Фото: Офіс президента

Вже о 17:23 за київським часом, обидві команди прибули на місце зустрічі та розпочали переговорний процес.

Стів Віткофф і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час зустрічі сторони мають обговорити оновлений мирний план та гарантії безпеки для України після завершення війни.

Раніше Володимир Зеленський оцінив оновлену мирну угоду та зазначив, що кожній зі сторін доведеться йти на компроміси.

Крім того, український лідер заявив, що саміт у Берліні має серйозно вплинути на безпекову ситуацію в світі.