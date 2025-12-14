Лидер Финляндии Стубб прибыл в Берлин на переговоры США и Украины

Лидер Финляндии прибыл на переговоры США и Украины — видео
Лидер Финляндии Александр Стубб в воскресенье, 14 декабря, прибыл на переговоры Соединенных Штатов Америки и Украины в Берлине.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.
Стубб прибыл на переговоры
Издание Yle писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Стубба на переговоры в Берлин. Сначала он планировал поехать в США, однако планы изменились после разговора с Дональдом Трампом и лидерами Европы.
Стоит отметить, что Стубб известен хорошими отношениями с Трампом.
Сейчас переговоры в Берлине продолжаются уже более трех часов.
Переговоры о мире
По информации Handelsblatt, переговоры по Украине продолжатся в понедельник, 15 декабря.
"Конкретные предложения, которые сейчас рассматриваются, еще не являются публично известными. Однако очевидно, что правительство США, по крайней мере предварительно, признало перспективы успеха в Берлинских переговорах, о чем свидетельствует тот факт, что оно поставило направление делегации в Германию, которая прибыла в воскресенье, в зависимость от такой перспективы", — говорится в материале.
Напомним, около 17:00 в Берлине стартовала встреча Украины и США. Там также находится президент Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский отметил, что важно, чтобы все шаги, которые будут согласованы с партнерами, могли сработать ради гарантированной безопасности.
