Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лидер Финляндии прибыл на переговоры США и Украины — видео

Лидер Финляндии прибыл на переговоры США и Украины — видео

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 21:18
Лидер Финляндии Стубб прибыл в Берлин на переговоры США и Украины
Александр Стубб. Фото: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS

Лидер Финляндии Александр Стубб в воскресенье, 14 декабря, прибыл на переговоры Соединенных Штатов Америки и Украины в Берлине.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Реклама
Читайте также:

Стубб прибыл на переговоры

Издание Yle писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Стубба на переговоры в Берлин. Сначала он планировал поехать в США, однако планы изменились после разговора с Дональдом Трампом и лидерами Европы.

Стоит отметить, что Стубб известен хорошими отношениями с Трампом.

Сейчас переговоры в Берлине продолжаются уже более трех часов.

Переговоры о мире

По информации Handelsblatt, переговоры по Украине продолжатся в понедельник, 15 декабря.

"Конкретные предложения, которые сейчас рассматриваются, еще не являются публично известными. Однако очевидно, что правительство США, по крайней мере предварительно, признало перспективы успеха в Берлинских переговорах, о чем свидетельствует тот факт, что оно поставило направление делегации в Германию, которая прибыла в воскресенье, в зависимость от такой перспективы", — говорится в материале.

Напомним, около 17:00 в Берлине стартовала встреча Украины и США. Там также находится президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский отметил, что важно, чтобы все шаги, которые будут согласованы с партнерами, могли сработать ради гарантированной безопасности.

США переговоры Украина Финляндия Александр Стубб
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации