Лидер Финляндии Стубб прибыл в Берлин на переговоры США и Украины

Лидер Финляндии Александр Стубб в воскресенье, 14 декабря, прибыл на переговоры Соединенных Штатов Америки и Украины в Берлине.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Стубб прибыл на переговоры

Издание Yle писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Стубба на переговоры в Берлин. Сначала он планировал поехать в США, однако планы изменились после разговора с Дональдом Трампом и лидерами Европы.

Стоит отметить, что Стубб известен хорошими отношениями с Трампом.

Сейчас переговоры в Берлине продолжаются уже более трех часов.

Переговоры о мире

По информации Handelsblatt, переговоры по Украине продолжатся в понедельник, 15 декабря.

"Конкретные предложения, которые сейчас рассматриваются, еще не являются публично известными. Однако очевидно, что правительство США, по крайней мере предварительно, признало перспективы успеха в Берлинских переговорах, о чем свидетельствует тот факт, что оно поставило направление делегации в Германию, которая прибыла в воскресенье, в зависимость от такой перспективы", — говорится в материале.

Напомним, около 17:00 в Берлине стартовала встреча Украины и США. Там также находится президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский отметил, что важно, чтобы все шаги, которые будут согласованы с партнерами, могли сработать ради гарантированной безопасности.