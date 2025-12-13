Стубб в Берлине примет участие в переговорах по миру в Украине

Александр Стубб. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Республики Финляндия Александр Стубб в понедельник посетит Берлин. Там он примет участие в переговорах по миру в Украине.

Об этом сообщает Yle.

Стубб примет участие в обсуждении мирного плана

Несколько глав европейских государств и высокопоставленные представители ЕС и НАТО участвуют в переговорах по миру в Украине в Берлине. Известно, что президента Финляндии пригласил канцлер Германии Фридрих Мерц. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также прибывает в Берлин.

Известно, что изначально Стубб должен был поехать в США на следующей неделе, но было принято решение отменить поездку из-за "критической ситуации в Украине", пишет Yle.

Президент Финляндии сейчас находится с государственным визитом в Нидерландах. Он заявил финским СМИ, что в война в Украине близка к завершению.

Напомним, что Зеленский 10 декабря провел телефонный разговор со Стуббом.

Ранее мы также информировали, что Зеленский 1 декабря обсудил работу украинской делегации в США со Стуббом.