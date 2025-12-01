Разговор Зеленского и Стубба 1 декабря — что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили работу украинской делегации в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 1 декабря.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского и Стубба — ключевые темы

"Говорил сегодня с президентом Финляндии уже -продолжаемкоординироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще надо поработать", — отметил он.

Глава украинского государства рассказал, что на сегодня у него запланированы переговоры с партнерами Украины в Европе. Ожидается очень содержательный день. Приоритетами разговоров будет дипломатия, оборона и энергетика.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", — добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл первые подробности о переговорах Украины в США 30 ноября.

Сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Париже. Вместе с ним поехала Первая леди.