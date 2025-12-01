Розмова Зеленського та Стубба 1 грудня — що обговорили

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили роботу української делегації в Сполучених Штатах Америки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у понеділок, 1 грудня.

Розмова Зеленського та Стубба — ключові теми

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже —продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, над якими ще треба попрацювати", — зазначив він.

Глава української держави розповів, що на сьогодні у нього заплановані переговори з партнерами України у Європі. Очікується дуже змістовний день. Пріоритетами розмов буде дипломатія, оборона та енергетика.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", — додав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров розкрив перші подробиці про переговори України у США 30 листопада.

Сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом у Парижі. Разом із ним поїхала Перша леді.