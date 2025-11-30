Переговори України та США — Умєров зробив першу заяву після зустрічі

Термінова новина

Секретар РНБО України Рустем Умєров підсумував підготовку до нового раунду переговорів у США. Він подякував американському народу, президентові Дональду Трампу та його команді за послідовну підтримку й готовність працювати разом над майбутнім України.

За словами Умєрова, США уважно слухають українську сторону й залишаються надійним партнером у питаннях зміцнення обороноздатності, недопущення нової агресії та відбудови країни.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...