Переговори України та США — Умєров зробив першу заяву після зустрічі

Умєров зробив першу заяву про переговори у США
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:16
Термінова новина
Секретар РНБО України Рустем Умєров підсумував підготовку до нового раунду переговорів у США. Він подякував американському народу, президентові Дональду Трампу та його команді за послідовну підтримку й готовність працювати разом над майбутнім України.
За словами Умєрова, США уважно слухають українську сторону й залишаються надійним партнером у питаннях зміцнення обороноздатності, недопущення нової агресії та відбудови країни.
