Переговоры Украины и США — Умеров сделал первое заявление после встречи

Переговоры украинской и американской делегаций. Фото: Getty Images

Секретарь СНБО Рустем Умеров подытожил подготовку к новому раунду переговоров в США, обозначив главные приоритеты украинской стороны. Он отметил постоянную поддержку со стороны американского народа и команды президента Дональда Трампа.

Об этом глава украинской делегации написал в Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Реклама

Читайте также:

Умеров о переговорах в США

По словам секретаря СНБО, Украина четко определила свои ключевые ориентиры — обеспечение устойчивого мира, укрепление системы безопасности и создание условий для долгосрочного процветания государства.

"Перед началом очередного раунда переговоров в США очертил три ключевых приоритета украинской стороны: мир, безопасность и процветание Украины", — написал Умеров.

Отдельно Умеров поблагодарил американский народ, президента Дональда Трампа и его команду за активный диалог и готовность работать вместе над обеспечением мира.

"Я благодарен суперкоманде президента Трампа, которая нас поддерживает. Мы обсуждаем будущее Украины, ее безопасность, недопущение повторения агрессии против Украины и процветание и восстановление нашего государства. И мы благодарны за усилия Соединенных Штатов и их команды, которые нам помогают", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 30 ноября в Майами стартовали переговоры между Украиной и США.

Стало известно, что представители США стремятся утвердить два основных вопроса с украинской делегацией. Это касается территорий и гарантий безопасности для Украины.