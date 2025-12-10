Видео
Главная Новости дня Зеленский говорил с президентом Финляндии — детали

Зеленский говорил с президентом Финляндии — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:01
Зеленский провел разговор со Стуббом — главные темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили дальнейшую работу для приближения мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Стубба

"Говорил с Президентом Финляндии, и мы с Алексом координируемся почти в ежедневном режиме. Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу для приближения мира", — рассказал Зеленский.

По его словам, каждый день имеет значение и добавляет обновлений совместной работе Украины с США, Европой и партнерами в Группе семи.

"Темп очень быстрый, много хороших идей, и должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго. Спасибо!" — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал разговор с США и встречу в формате Коалиции желающих. Украина с партнерами работает над мирным планом.

А 9 декабря глава государства обсудил с премьером Канады шаги к миру. Зеленский также рассказал Карни о ситуации в Украине, на фронте и в обеспечении устойчивости.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
