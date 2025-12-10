Зеленський провів розмову зі Стуббом — головні теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили подальшу роботу для наближення миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Стубба

"Говорив із Президентом Фінляндії, і ми з Алексом координуємось майже в щоденному режимі. Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру", — розповів Зеленський.

За його словами, кожен день має значення та додає оновлень спільній роботі України зі США, Європою та партнерами в Групі семи.

"Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував розмову зі США та зустріч у форматі Коаліції охочих. Україна з партнерами працює над мирним планом.

А 9 грудня глава держави обговорив з премʼєром Канади кроки до миру. Зеленський також розповів Карні про ситуацію в Україні, на фронті та у забезпечення стійкості.