Зеленський провів розмову зі Стуббом — головні теми

Зеленський говорив з президентом Фінляндії — деталі
Президент України Володимир Зеленський 10 грудня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили подальшу роботу для наближення миру.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського і Стубба
"Говорив із Президентом Фінляндії, і ми з Алексом координуємось майже в щоденному режимі. Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру", — розповів Зеленський.
За його словами, кожен день має значення та додає оновлень спільній роботі України зі США, Європою та партнерами в Групі семи.
"Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" — наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував розмову зі США та зустріч у форматі Коаліції охочих. Україна з партнерами працює над мирним планом.
А 9 грудня глава держави обговорив з премʼєром Канади кроки до миру. Зеленський також розповів Карні про ситуацію в Україні, на фронті та у забезпечення стійкості.
