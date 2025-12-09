Зеленський і премʼєр Канади Карні обговорили кроки для завершення війни

Зеленський обговорив з премʼєром Канади кроки до миру
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Зокрема, сторони обговорили розробку кроків, які потрібні для закінчення війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Карні
Лідери говорили про дипломатичну роботу з партнерами. Зеленський подякував Карні за готовність допомагати. Він також розповів йому про ситуацію в Україні, на фронті та у забезпечення стійкості.
"Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою та паном премʼєр-міністром", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 9 грудня Зеленський провів зустріч з премʼєром Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію.
Крім того, глава держави зустрівся із Папою Римським Левом ХІV. Вони говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія.
Читайте Новини.LIVE!