Зеленський і премʼєр Канади Карні обговорили кроки для завершення війни

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Зокрема, сторони обговорили розробку кроків, які потрібні для закінчення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Карні

Лідери говорили про дипломатичну роботу з партнерами. Зеленський подякував Карні за готовність допомагати. Він також розповів йому про ситуацію в Україні, на фронті та у забезпечення стійкості.

"Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою та паном премʼєр-міністром", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський провів зустріч з премʼєром Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію.

Крім того, глава держави зустрівся із Папою Римським Левом ХІV. Вони говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія.