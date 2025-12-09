Зеленский и премьер Канады Карни обсудили шаги для завершения войны

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили разработку шагов, которые нужны для окончания войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Карни

Лидеры говорили о дипломатической работе с партнерами. Зеленский поблагодарил Карни за готовность помогать. Он также рассказал ему о ситуации в Украине, на фронте и в обеспечении устойчивости.

"Особенно хочу поблагодарить за существенный вклад Канады в программу PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие для защиты жизней, в частности средства ПВО. Будем и в дальнейшем координироваться с Канадой и господином премьер-министром", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 9 декабря Зеленский провел встречу с премьером Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию.

Кроме того, глава государства встретился с Папой Римским Львом ХIV. Они говорили о возвращении украинских детей, которых похитила Россия.