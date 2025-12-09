Зеленский и премьер Канады Карни обсудили шаги для завершения войны

Зеленский обсудил с премьером Канады шаги к миру
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили разработку шагов, которые нужны для окончания войны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Карни
Лидеры говорили о дипломатической работе с партнерами. Зеленский поблагодарил Карни за готовность помогать. Он также рассказал ему о ситуации в Украине, на фронте и в обеспечении устойчивости.
"Особенно хочу поблагодарить за существенный вклад Канады в программу PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие для защиты жизней, в частности средства ПВО. Будем и в дальнейшем координироваться с Канадой и господином премьер-министром", — добавил Зеленский.
Напомним, 9 декабря Зеленский провел встречу с премьером Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию.
Кроме того, глава государства встретился с Папой Римским Львом ХIV. Они говорили о возвращении украинских детей, которых похитила Россия.
