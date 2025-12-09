Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Мелони в Риме — видео

Зеленский встретился с Мелони в Риме — видео

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:54
Встреча Зеленского и Мелони в Риме — детали
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Глава государства прибыл с визитом в ее официальную резиденцию во дворце Киджи.

Об этом сообщает Rai News и Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский в Риме

Владимир Зеленский 9 декабря начал официальный визит в Италию. Глава государства уже прибыл на встречу с Джорджей Мелони в ее официальную резиденцию во дворце Киджи.

Сам украинский лидер рассказал, что лидеры "прекрасно поговорили" обо всех аспектах дипломатической ситуации.

"Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира. Я проинформировал о работе нашей переговорной команды, координируем дипломатию. Очень рассчитываем на итальянскую поддержку и в дальнейшем: это имеет значение для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зустріч Зеленського і Мелоні 9 грудня
Переговоры Зеленского с Мелони. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
null
Встреча Зеленского и Мелони. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он также поблагодарил за пакет энергетической поддержки и необходимого оборудования. По словам президента, это то, что поддержит украинцев в городах и общинах, которые подвергаются постоянным российским ударам.

Напомним, накануне Зеленский встретился с Папой Львом XIV в Ватикане. Разговор длился около тридцати минут и проходил за закрытыми дверями.

Отметим, что 7 ноября стало известно, что Италия пришлет нам оборудование для энергетической инфраструктуры. Это стало в результате телефонных переговоров Зеленского и Мелони.

Владимир Зеленский переговоры Рим Джорджа Мелони встреча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
