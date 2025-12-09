Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Мелоні в Римі — відео

Зеленський зустрівся з Мелоні в Римі — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 17:54
Зустріч Зеленського і Мелоні в Римі — деталі
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Глава держави прибув з візитом до її офіційної резиденції в палаці Кіджі.

Про це повідомляє Rai News та Володимир Зеленський у Telegram. 

Читайте також:

Зеленський в Римі

Володимир Зеленський 9 грудня розпочав офіційни візит до Італії. Глава держави вже прибув на зустріч з Джорджею Мелоні до її офіційної резиденції в палаці Кіджі. 

Сам український лідер розповів, що лідери "чудово поговорили" про всі аспекти дипломатичної ситуації. 

"Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру. Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", — наголосив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського і Мелоні 9 грудня
Переговори Зеленського з Мелоні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
null
Зустріч Зеленського та Мелоні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він також подякував за пакет енергетичної підтримки та необхідного обладнання. За словами президента, це те, що підтримає українців в містах та громадах, які зазнають постійних російських ударів. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані. Розмова тривала близько тридцяти хвилин і проходила за зачиненими дверима.

Зазначимо, що 7 листопада стало відомо, що Італія надішле нам обладнання для енергетичної інфраструктури. Це стало внаслідок телефонних переговорів Зеленського та Мелоні.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
