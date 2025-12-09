Зустріч Зеленського і Мелоні в Римі — деталі

Зеленський зустрівся з Мелоні в Римі — відео
Президент України Володимир Зеленський 9 грудня зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Глава держави прибув з візитом до її офіційної резиденції в палаці Кіджі.
Про це повідомляє Rai News та Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський в Римі
Володимир Зеленський 9 грудня розпочав офіційни візит до Італії. Глава держави вже прибув на зустріч з Джорджею Мелоні до її офіційної резиденції в палаці Кіджі.
Сам український лідер розповів, що лідери "чудово поговорили" про всі аспекти дипломатичної ситуації.
"Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру. Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", — наголосив Володимир Зеленський.
Він також подякував за пакет енергетичної підтримки та необхідного обладнання. За словами президента, це те, що підтримає українців в містах та громадах, які зазнають постійних російських ударів.
Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані. Розмова тривала близько тридцяти хвилин і проходила за зачиненими дверима.
Зазначимо, що 7 листопада стало відомо, що Італія надішле нам обладнання для енергетичної інфраструктури. Це стало внаслідок телефонних переговорів Зеленського та Мелоні.
