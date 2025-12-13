Відео
Стубб у Берліні візьме участь у переговорах щодо миру в Україні

Дата публікації: 13 грудня 2025 21:57
Стубб у Берліні візьме участь у переговорах щодо миру в Україні
Александр Стубб. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Республіки Фінляндія Александр Стубб у понеділок відвідає Берлін. Там він візьме участь у переговорах щодо миру в Україні. 

Про це повідомляє Yle.

Стубб візьме участь у обговоренні мирного плану

Кілька глав європейських держав та високопоставлені представники ЄС і НАТО беруть участь у переговорах щодо миру в Україні в Берліні. Відомо, що президента Фінляндії запросив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський також прибуває до Берліна.

Відомо, що спочатку Стубб мав поїхати до США наступного тижня, але було прийнято рішення скасувати поїздку через "критичну ситуацію в Україні", пише Yle.

Президент Фінляндії зараз перебуває з державним візитом у Нідерландах. Він заявив фінським ЗМІ, що в війна в Україні близька до завершення. 

Нагадаємо, що Зеленський 10 грудня провів телефонну розмову зі Стуббом

Раніше ми також інформували, що Зеленський 1 грудня обговорив роботу української делегації в США зі Стуббом

Німеччина Фінляндія Берлін війна в Україні Александр Стубб
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
