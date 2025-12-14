Відео
Головна Новини дня Лідер Фінляндії прибув на перемовини США та України — відео

Лідер Фінляндії прибув на перемовини США та України — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 21:18
Лідер Фінляндії Стубб прибув до Берліна на переговори США та України
Александр Стубб. Фото: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS

Лідер Фінляндії Александр Стубб у неділю, 14 грудня, прибув на переговори Сполучених Штатів Америки та України в Берліні.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Читайте також:

Стубб прибув на переговори

Видання Yle писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив Стубба на перемовини до Берліна. Спочатку він планував поїхати до США, однак плани змінилися після розмови з Дональдом Трампом та лідерами Європи.

Варто зазначити, що Стубб відомий хорошими відносинами з Трампом.

Наразі переговори в Берліні тривають вже понад три години. 

Переговори щодо миру

За інформацією Handelsblatt, переговори щодо України продовжаться в понеділок, 15 грудня.

"Конкретні пропозиції, які зараз розглядаються, ще не є публічно відомими. Однак очевидно, що уряд США, принаймні попередньо, визнав перспективи успіху в Берлінських переговорах, про що свідчить той факт, що він поставив направлення делегації до Німеччини, яка прибула в неділю, у залежність від такої перспективи", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, близько 17:00 у Берліні стартувала зустріч України та США. Там також перебуває президент Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що важливо, аби усі кроки, які будуть погоджені з партнерами, могли спрацювати заради гарантованої безпеки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
