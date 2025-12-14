Лідер Фінляндії Стубб прибув до Берліна на переговори США та України

Александр Стубб. Фото: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS

Лідер Фінляндії Александр Стубб у неділю, 14 грудня, прибув на переговори Сполучених Штатів Америки та України в Берліні.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Стубб прибув на переговори

Видання Yle писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив Стубба на перемовини до Берліна. Спочатку він планував поїхати до США, однак плани змінилися після розмови з Дональдом Трампом та лідерами Європи.

Варто зазначити, що Стубб відомий хорошими відносинами з Трампом.

Наразі переговори в Берліні тривають вже понад три години.

Переговори щодо миру

За інформацією Handelsblatt, переговори щодо України продовжаться в понеділок, 15 грудня.

"Конкретні пропозиції, які зараз розглядаються, ще не є публічно відомими. Однак очевидно, що уряд США, принаймні попередньо, визнав перспективи успіху в Берлінських переговорах, про що свідчить той факт, що він поставив направлення делегації до Німеччини, яка прибула в неділю, у залежність від такої перспективи", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, близько 17:00 у Берліні стартувала зустріч України та США. Там також перебуває президент Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що важливо, аби усі кроки, які будуть погоджені з партнерами, могли спрацювати заради гарантованої безпеки.