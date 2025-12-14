Відео
Зустріч України і США — Зеленський розкрив нові деталі

Зустріч України і США — Зеленський розкрив нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 16:14
Зеленський розповів деталі про підготовку зустрічі України зі США
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, повідомив, що триває підготовка до зустрічі з американською стороною. За його словами, є багато важливих деталей.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч України з представниками США

Зеленський зауважив, що країна працює над усіма пунктами кожного драфту. 

Володимир Зеленський
Підготовка України до зустрічі з представниками США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир", — заявив він.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров
Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україна розраховує на те, що партнери також надалі працюватимуть конструктивно.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський прибув до Берліна, аби обговорити мирний план із західними лідерами.

Також глава держави повідомив, які гарантії безпеки пропонують США для України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
