Зеленський розповів деталі про підготовку зустрічі України зі США

Зустріч України і США — Зеленський розкрив нові деталі
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, повідомив, що триває підготовка до зустрічі з американською стороною. За його словами, є багато важливих деталей.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч України з представниками США
Зеленський зауважив, що країна працює над усіма пунктами кожного драфту.
"Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир", — заявив він.
За його словами, Україна розраховує на те, що партнери також надалі працюватимуть конструктивно.
Нагадаємо, 14 грудня Зеленський прибув до Берліна, аби обговорити мирний план із західними лідерами.
Також глава держави повідомив, які гарантії безпеки пропонують США для України.
