Переговори у Берліні — представники США прибули на зустріч із Зеленським

Дата публікації: 14 грудня 2025 12:42
Представники США прибули до Берліна для нового раунду переговорів щодо миру в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер вранці прибули до німецької столиці для обговорення шляхів завершення війни.
Президент України повідомив, що найближчими днями в Берліні відбудеться серія зустрічей за участі українських, американських та європейських представників, під час яких сторони працюватимуть над основами майбутньої політичної мирної угоди.
