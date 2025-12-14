Переговори у Берліні — представники США прибули на зустріч із Зеленським

Термінова новина

Представники США прибули до Берліна для нового раунду переговорів щодо миру в Україні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер вранці прибули до німецької столиці для обговорення шляхів завершення війни.

Президент України повідомив, що найближчими днями в Берліні відбудеться серія зустрічей за участі українських, американських та європейських представників, під час яких сторони працюватимуть над основами майбутньої політичної мирної угоди.

Новина доповнюється...