Переговоры в Берлине - представители США прибыли на встречу с Зеленским

Представители США прибыли в Берлин на переговоры с Украиной

Представители США прибыли в Берлин на переговоры с Украиной

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 12:42
Срочная новость

Представители США прибыли в Берлин для нового раунда переговоров по миру в Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер утром прибыли в немецкую столицу для обсуждения путей завершения войны.

Президент Украины сообщил, что в ближайшие дни в Берлине состоится серия встреч с участием украинских, американских и европейских представителей, во время которых стороны будут работать над основами будущего политического мирного соглашения.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
