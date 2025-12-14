Переговоры в Берлине - представители США прибыли на встречу с Зеленским

Срочная новость

Представители США прибыли в Берлин для нового раунда переговоров по миру в Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер утром прибыли в немецкую столицу для обсуждения путей завершения войны.

Президент Украины сообщил, что в ближайшие дни в Берлине состоится серия встреч с участием украинских, американских и европейских представителей, во время которых стороны будут работать над основами будущего политического мирного соглашения.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...