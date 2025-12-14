Видео
Главная Новости дня Встреча Украины и США — Зеленский раскрыл новые детали

Встреча Украины и США — Зеленский раскрыл новые детали

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 16:14
Зеленский рассказал подробности о подготовке встречи Украины с США
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 14 декабря, сообщил, что продолжается подготовка к встрече с американской стороной. По его словам, есть много важных деталей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча Украины с представителями США

Зеленский отметил, что страна работает над всеми пунктами каждого драфта.

Володимир Зеленський
Подготовка Украины к встрече с представителями США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир", — заявил он.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров
Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украина рассчитывает на то, что партнеры также в дальнейшем будут работать конструктивно.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 14 декабря Зеленский прибыл в Берлин, чтобы обсудить мирный план с западными лидерами.

Также глава государства сообщил, какие гарантии безопасности предлагают США для Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
