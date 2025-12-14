Зеленский рассказал подробности о подготовке встречи Украины с США

Встреча Украины и США — Зеленский раскрыл новые детали
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 14 декабря, сообщил, что продолжается подготовка к встрече с американской стороной. По его словам, есть много важных деталей.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Украины с представителями США
Зеленский отметил, что страна работает над всеми пунктами каждого драфта.
"Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир", — заявил он.
По его словам, Украина рассчитывает на то, что партнеры также в дальнейшем будут работать конструктивно.
Напомним, 14 декабря Зеленский прибыл в Берлин, чтобы обсудить мирный план с западными лидерами.
Также глава государства сообщил, какие гарантии безопасности предлагают США для Украины.
