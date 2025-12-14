Зеленский в Берлине 14 декабря - что в планах

срочная новость

Президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин, столицу Германии, в воскресенье, 14 декабря. Он примет участие в конференции по обсуждению мирного плана вместе с западными лидерами.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Офис Президента.

Ранее мы сообщали, что на саммит в Германию должны прибыть спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

В разговоре с журналистами Зеленский назвал конференцию в Берлине важной, ведь во время встречи обсудят 20-пунктный рамочный мирный план, имеющий целью прекращение огня.

