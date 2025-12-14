Гарантии безопасности для Украины — Зеленский высказался об их важности

Гарантии обязательны — Зеленский назвал главное условие мира
Дата публикации 14 декабря 2025 12:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью Украины является недопущение повторения войны после возможного прекращения огня.
По его словам, для этого нужны юридически обязывающие гарантии безопасности, а не политические договоренности вроде Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что Украина уже ведет консультации с США относительно механизмов безопасности, в частности обсуждается формат гарантий, зеркальный к статье 5 НАТО, который будет определять реакцию США в случае новой агрессии России.
