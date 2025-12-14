Гарантии безопасности для Украины — Зеленский высказался об их важности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью Украины является недопущение повторения войны после возможного прекращения огня.

По его словам, для этого нужны юридически обязывающие гарантии безопасности, а не политические договоренности вроде Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что Украина уже ведет консультации с США относительно механизмов безопасности, в частности обсуждается формат гарантий, зеркальный к статье 5 НАТО, который будет определять реакцию США в случае новой агрессии России.

