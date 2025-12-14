Відео
Гарантії обов'язкові — Зеленський назвав головну умову миру

Дата публікації: 14 грудня 2025 12:58
Гарантії безпеки для України — Зеленський висловився про їх важливість
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою метою України є недопущення повторення війни після можливого припинення вогню.

За його словами, для цього потрібні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а не політичні домовленості на кшталт Будапештського меморандуму. Зеленський наголосив, що Україна вже веде консультації зі США щодо механізмів безпеки, зокрема обговорюється формат гарантій, дзеркальний до статті 5 НАТО, який визначатиме реакцію США у разі нової агресії Росії. 

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
