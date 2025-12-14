Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув до Берліна для обговорення мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:55
Зеленський у Берліні 14 грудня — які плани президента в Німеччині
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський прилетів до Берліна, столиці Німеччини, в неділю, 14 грудня. Він візьме участь у конференції з обговорення мирного плану разом із західними лідерами.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс Президента.

Читайте також:

Раніше ми повідомляли, що на саміт до Німеччини мають прибути спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер.

У розмові з журналістами Зеленський назвав конференцію в Берліні важливою, адже під час зустрічі обговорять 20-пунктний рамковий мирний план, що має на меті припинення вогню.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
