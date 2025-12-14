Зеленський у Берліні 14 грудня — які плани президента в Німеччині

Зеленський прибув до Берліна для обговорення мирного плану
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:55
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Президент Володимир Зеленський прилетів до Берліна, столиці Німеччини, в неділю, 14 грудня. Він візьме участь у конференції з обговорення мирного плану разом із західними лідерами.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс Президента.
Раніше ми повідомляли, що на саміт до Німеччини мають прибути спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер.
У розмові з журналістами Зеленський назвав конференцію в Берліні важливою, адже під час зустрічі обговорять 20-пунктний рамковий мирний план, що має на меті припинення вогню.
Новина доповнюється...
