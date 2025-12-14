Відео
У Берліні завершилися перемовини США та України — що відомо

У Берліні завершилися перемовини США та України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 21:45
Переговори США та України 14 грудня завершилися — що відомо
Переговори у Берліні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Берліні завершились переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною. Зустріч тривала понад пʼять годин.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента у неділю, 14 грудня.

Переговори США та України 14 грудня

Український лідер Володимир Зеленський висловиться про хід перемовин завтра, коли завершиться другий раунд.

Також журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляє з місця події, що кортежі з посадовцями вже виїхали з готелю, де проводилася зустріч.

Нагадаємо, у Берліні близько 17:00 розпочалася зустріч української делегації на чолі із Зеленським з представниками США.

На перемовини також прибув лідер Фінляндії Александр Стубб, якого запросив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

США Німеччина переговори Україна мирні переговори
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
