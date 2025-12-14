Переговори США та України 14 грудня завершилися — що відомо

У Берліні завершилися перемовини США та України — що відомо
У Берліні завершились переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною. Зустріч тривала понад пʼять годин.
Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента у неділю, 14 грудня.
Переговори США та України 14 грудня
Український лідер Володимир Зеленський висловиться про хід перемовин завтра, коли завершиться другий раунд.
Також журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляє з місця події, що кортежі з посадовцями вже виїхали з готелю, де проводилася зустріч.
Нагадаємо, у Берліні близько 17:00 розпочалася зустріч української делегації на чолі із Зеленським з представниками США.
На перемовини також прибув лідер Фінляндії Александр Стубб, якого запросив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
