Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський висловився про переговори із США

Зеленський висловився про переговори із США

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:54
Зеленський висловився про переговори із США
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із представниками Сполучених Штатів у Берліні. Вони відбулися вчора та сьогодні.

Про це український лідер повідомив під час брифінга у Берліні у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Переговори із США

За словами Президента, ці перемовини мають важливе значення для подальшої координації спільних дій.

Зеленський додав, що робота на переговорах триває на рівні команд. 

"Наші команди працюють. Ми йдемо пунктами та визначаємо кроки, які потрібні для достойного миру", — додав він.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. 

За підсумками зустрічі спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив про досягнутий прогрес.

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації