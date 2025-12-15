Зеленський висловився про переговори із США

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із представниками Сполучених Штатів у Берліні. Вони відбулися вчора та сьогодні.

Про це український лідер повідомив під час брифінга у Берліні у понеділок, 15 грудня.

Переговори із США

За словами Президента, ці перемовини мають важливе значення для подальшої координації спільних дій.

Зеленський додав, що робота на переговорах триває на рівні команд.

"Наші команди працюють. Ми йдемо пунктами та визначаємо кроки, які потрібні для достойного миру", — додав він.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

За підсумками зустрічі спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив про досягнутий прогрес.