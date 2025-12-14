У США прокоментували перший раунд переговорів з Україною

Американська делегація на переговорах. Фото: x.com/SEPeaceMissions

Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні у неділю, 14 грудня. За його словами, було досягнуто значного прогресу.

Про це Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.

Віткофф висловився про переговори

Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад пʼять годин.

Переговори у Берліні. Фото: x.com/SEPeaceMissions

"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань", — заявив Віткофф.

За його словами, вдалося досягти значного прогресу. Завтра зранку переговори продовжаться.

Допис Віткоффа. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.

На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.