У США прокоментували перший раунд переговорів з Україною

Переговори у Берліні — Віткофф висловився та заявив про прогрес
Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні у неділю, 14 грудня. За його словами, було досягнуто значного прогресу.
Про це Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.
Віткофф висловився про переговори
Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад пʼять годин.
"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань", — заявив Віткофф.
За його словами, вдалося досягти значного прогресу. Завтра зранку переговори продовжаться.
Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.
На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.
