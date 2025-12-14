Відео
Головна Новини дня Переговори у Берліні — Віткофф висловився та заявив про прогрес

Переговори у Берліні — Віткофф висловився та заявив про прогрес

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 22:52
У США прокоментували перший раунд переговорів з Україною
Американська делегація на переговорах. Фото: x.com/SEPeaceMissions

Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні у неділю, 14 грудня. За його словами, було досягнуто значного прогресу.

Про це Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Віткофф висловився про переговори

Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад пʼять годин.

Переговори США та України у Берліні
Переговори у Берліні. Фото: x.com/SEPeaceMissions

"Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань", — заявив Віткофф.

За його словами, вдалося досягти значного прогресу. Завтра зранку переговори продовжаться.

Допис Віткоффа. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.

На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.

США війна переговори Україна мирні переговори Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
