Україна
Переговоры в Берлине — Уиткофф высказался и заявил о прогрессе

Переговоры в Берлине — Уиткофф высказался и заявил о прогрессе

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 22:52
В США прокомментировали первый раунд переговоров с Украиной
Американская делегация на переговорах. Фото: x.com/SEPeaceMissions

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф высказался о мирных переговорах с Украиной в Берлине в воскресенье, 14 декабря. По его словам, был достигнут значительный прогресс.

Об этом Стив Уиткофф сообщил в соцсети X.

Читайте также:

Уиткофф высказался о переговорах

Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более пяти часов.

Переговори США та України у Берліні
Переговоры в Берлине. Фото: x.com/SEPeaceMissions

"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам", — заявил Уиткофф.

По его словам, удалось достичь значительного прогресса. Завтра утром переговоры продолжатся.

null
Пост Уиткоффа. Фото: скриншот

Напомним, в Берлине завершились переговоры между США и Украиной. Президент Владимир Зеленский расскажет детали после второго раунда.

На переговорах также присутствовал лидер Финляндии Александр Стубб, который прибыл под конец.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
