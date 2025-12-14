В США прокомментировали первый раунд переговоров с Украиной

Американская делегация на переговорах. Фото: x.com/SEPeaceMissions

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф высказался о мирных переговорах с Украиной в Берлине в воскресенье, 14 декабря. По его словам, был достигнут значительный прогресс.

Об этом Стив Уиткофф сообщил в соцсети X.

Уиткофф высказался о переговорах

Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более пяти часов.

Переговоры в Берлине. Фото: x.com/SEPeaceMissions

"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам", — заявил Уиткофф.

По его словам, удалось достичь значительного прогресса. Завтра утром переговоры продолжатся.

Пост Уиткоффа. Фото: скриншот

Напомним, в Берлине завершились переговоры между США и Украиной. Президент Владимир Зеленский расскажет детали после второго раунда.

На переговорах также присутствовал лидер Финляндии Александр Стубб, который прибыл под конец.