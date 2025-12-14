В США прокомментировали первый раунд переговоров с Украиной

Переговоры в Берлине — Уиткофф высказался и заявил о прогрессе
Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф высказался о мирных переговорах с Украиной в Берлине в воскресенье, 14 декабря. По его словам, был достигнут значительный прогресс.
Об этом Стив Уиткофф сообщил в соцсети X.
Уиткофф высказался о переговорах
Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более пяти часов.
"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам", — заявил Уиткофф.
По его словам, удалось достичь значительного прогресса. Завтра утром переговоры продолжатся.
Напомним, в Берлине завершились переговоры между США и Украиной. Президент Владимир Зеленский расскажет детали после второго раунда.
На переговорах также присутствовал лидер Финляндии Александр Стубб, который прибыл под конец.
