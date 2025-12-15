Відео
Головна Новини дня Мерц назвав головні цілі щодо мирних переговорів

Мерц назвав головні цілі щодо мирних переговорів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:59
Які головні цілі щодо мирних переговорів - думка Мерца
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив ключові цілі, які, на його думку, мають бути досягнуті під час перемовин щодо завершення війни в Україні. Це важливо для мирного врегулювання питання.

Про це він заявив під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Головні цілі перемовин

За словами Мерца, першочерговим завданням є встановлення справедливого миру, який гарантуватиме збереження суверенітету України.

Окремо політик підкреслив необхідність надійних і суттєвих безпекових гарантій з боку США та європейських країн.

Мерц також зазначив, що умови миру повинні напрацьовуватися спільно всіма сторонами переговорного процесу за участі Сполучених Штатів та Європи.

Водночас, за його словами, мирне врегулювання не повинно послаблювати єдність і силу НАТО та Європейського Союзу. Навпаки, вирішення питання повинно зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.

Нагадаємо, що під час брифінгу Фрідріх Мерц також заявив, що він сподівається, що вже сьогодні вдасться досягти прогресу у питанні війни в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки переговорів із представниками Сполучених Штатів у Берліні за вчора та сьогодні. За його словами, ці перемовини мають важливе значення для подальшої координації спільних дій.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
