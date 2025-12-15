Мерц сподівається на прогрес в перемовинах щодо кінця війни

Термінова новина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що ввечері, 15 грудня, вдасться досягти прогресу, аби зімкнути ряди між Україною, Сполученими Штатами Америки та Європою.

Про це Фрідріх Мерц сказав на спільній прессконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Прогрес в перемовинах

Мерц наголосив, що США, Україна та Європа хочуть змусити Росію закінчити гру на час та почати перемирʼя. Внаслідок цього європейці систематично посилюватимуть тиск на Росію.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб використовувати заморожені російські активи в Європі на озброєння Україні", — каже канцлер Німеччини.

